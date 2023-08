Free lance son forfait 5G à La Réunion

La 5G Free Lé La !

Le paysage des télécommunications à La Réunion connaît un nouveau bouleversement avec le lancement du Forfait Free Réunion 5G par l’opérateur Telco OI qui commercialise la marque Free dans ce département. En reprenant sa stratégie gagnante qui a déjà fait ses preuves en France Métropolitaine, l’opérateur de Xavier Niel propose un forfait 5G abordable et richement doté en données, offrant ainsi aux Réunionnais un accès à la nouvelle génération de connectivité à un prix défiant toute concurrence. Six ans après avoir déclenché une révolution sur le marché local des télécommunications mobiles, Free poursuit sa tradition d’innovation en présentant un forfait qui allie générosité et compétitivité. Connu pour sa simplicité, son absence d’engagement et ses tarifs avantageux, Free continue d’élargir son offre pour répondre aux besoins toujours croissants des utilisateurs réunionnais.

Un accès à la 5G à prix mini

Avec le lancement du Forfait Free Réunion 5G à seulement 15,99€/mois contre 19€99 en Métropole, Free brise les barrières d’entrée à la 5G pour ses Freenautes réunionnais. Cette offre abordable permet à un plus grand nombre de bénéficier des avantages de la connectivité de nouvelle génération, tout en maintenant un tarif accessible.

Un forfait complet et généreux

Contrairement au forfait toké à 9€99 qui reste également disponible, le forfait 5G ne lésine pas sur les données et les avantages. Les utilisateurs bénéficient de 210 Go d’Internet en 4G+/5G sur l’île, ainsi que des appels, SMS et MMS illimités au sein de La Réunion. De plus, 35 Go d’Internet en 4G ou 5G sont inclus pour les voyages vers 100 destinations internationales, dont Madagascar, Les Comores et l’Afrique du Sud. Le tout, bien sûr, sans engagement, offrant une liberté totale aux abonnés. Ce forfait inclus aussi les appels en illimités vers les mobiles et fixes de l’U.E mais également vers les fixes d’une centaines de pays à travers le monde

Une couverture étendue de la 5G

Free se positionne dans le trio de tête dans la course 5G à La Réunion. Avec une couverture de 75% de la population réunionnaise, y compris dans des villes clés telles que Saint-Denis, Le Port, Saint-Pierre et Saint-Anne, l’opérateur offre un accès considérable à cette technologie de pointe. De plus, l’expansion du réseau se poursuit avec l’ouverture de nouveaux sites 2G, 3G et 4G dans des localités telles que Saint-Leu, Le Port, Bras-Panon, Saint-Denis et Sainte-Marie.

Une stratégie axée sur l’accessibilité

Depuis son arrivée à La Réunion en 2017, Free s’est engagé à offrir constamment davantage de services à des prix compétitifs. Le parcours de l’opérateur dans l’île a été marqué par une croissance progressive de ses offres, passant de 25 Go de données en 4G+ pour 9,99€/mois à 120 Go de données en 4G+ au même tarif. Aujourd’hui, avec le Forfait Free Réunion 5G, l’opérateur continue d’étendre son offre, offrant aux Réunionnais une connectivité rapide et fluide à un prix abordable.

En lançant le Forfait Free Réunion 5G, Free redéfinit une fois de plus le paysage des télécommunications à La Réunion. Avec une offre généreuse et à prix compétitif, l’opérateur offre aux Réunionnais une opportunité sans précédent de se connecter à la 5G et de profiter de tous ses avantages, ouvrant ainsi la voie à un avenir numérique plus rapide et plus connecté pour l’île.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox