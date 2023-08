Free Mobile vient booster le réseau mobile dans deux festivals cette semaine

Un camion et un pylône provisoire ont été déployés par l’opérateur afin d’assurer une connectivité à un total de 250 000 spectateurs attendus.

La saison des festivals n’est pas encore finie et pour s’assurer de permettre l’accès à son réseau mobile, Free a déployé deux installations temporaires, respectivement à Rock en Seine et au V and B Fest’ à la Maroutière.

L’évènement se déroulant à Saint-Cloud, devenu un véritable rendez-vous pour les fans de rock en France et en Europe, bénéficie du camion relié à la fibre 10 G habituellement déployé par Free durant des grands rassemblements. De quoi assurer une couverture en 3G/4G et 5G du 23 au 27 août prochain. De quoi atteindre 787.2 Mb/s sur place, largement suffisant pour partager les meilleurs moments du festival.

Quant au V and B Fest’, qui commencera le 25 août prochain, la solution choisie est celle d’un pylône temporaire. D’après les speedtests révélés par Free 1337, le débit proposé est plus que correct pour poster ses meilleures stories sur Instagram ou Snapchat avec un download à 1120 Mb/s en moyenne.

3/3 Et le festival @VandBFest qui se déroule au domaine de la Maroutière à Château-Gontier (53) du 25 au 27 août avec plus de 40 groupes programmés pour les 100.000 spectateurs attendus. #vandbfest #vandbfest23 pic.twitter.com/Mznj2stxIy — Free 1337 (@Free_1337) August 22, 2023

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox