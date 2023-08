La 4K pointe le bout de son nez chez Canal VOD

Une nouvelle mention dans les conditions générales de vente laisse présager d’une arrivée prévue sur la plateforme de vidéo à la demande.

A l’heure où les appareils compatibles avec la 4K sont de plus en plus fréquents, les plateformes de VOD en location ou achat ne se mettent que rarement à la page. Celle proposée par Canal, disponible via les box des opérateurs et sur d’autres plateformes pourrait bientôt s’atteler à proposer des contenus en ultra haute définition.

C’est en tout cas ce que suggère un changement dans les conditions générales de vente de Canal VOD, comme l’indique Anaël, expert de la filiale de Vivendi. Il y est fait mention de la 4K Dolby Vision et de la 4K HDR dans la liste des différentes versions proposées, aux côté de la HD et de la SD. Cependant, pour l’heure aucun changement ni informations complémentaires sur la disponibilité prochaine de tels contenus sur la plateforme ou sur un potentiel prix de tels films en location ou à l’achat.

Il faut encore s’armer de patience avant de pouvoir acheter ses films et en profiter dans la plus haute définition disponible sur le marché sur Canal VOD. Les Blu-Ray 4K semblent donc être encore une des seules solutions pour profiter des sorties très récentes dans cette définition légalement.

