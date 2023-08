Régulation d’internet : le nouvel outil enfin dégainé par l’Union Européenne vendredi

Un projet de longue date pour lutter contre les dérives des géants du net, le DSA, sera mis en place à la fin de la semaine.

De lourdes amendes agitées comme menaces face à Google, X, Facebook, TikTok et autres grandes plateformes si elles ne luttent pas contre les contenus illégaux. Un mot d’ordre, comme un slogan : si c’est illégal hors ligne, ça l’est aussi en ligne. Ce nouveau Digital Service Act (DSA) veut cibler avant tout les réseaux sociaux majeurs et les moteurs de recherche, avec plusieurs obligations pour 19 entreprises importantes.

Elles doivent ainsi proposer un outil pour rapporter tout contenu “illicites” et agir rapidement en cas de signalement. Certains “signaleurs de confiance” feront l’objet d’une priorité absolue si une alerte est envoyée. Les sites de vente devront également pouvoir surveiller leurs vendeurs et les tracer, dans une optique de lutter contre la fraude. De plus, les algorithmes seront également surveillés, avec une obligation d’expliquer le fonctionnement des recommandations.

Les mineurs ne pourront plus être ciblés par la publicité, tout comme les recommandations ne pourront plus se baser sur des données sensibles (religion, orientation sexuelle…). Si les règles ne sont pas respectées, les plateformes peuvent être sanctionnés d’une amende allant jusqu’à 6% de leur chiffre d’affaires mondial et même être interdites en cas de récidive.

Source : Le Figaro

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox