Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms : “la fin de l’abonnement” par Free, coup dur pour Bouygues Telecom…

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms … » Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs …

22 août 2006 : l’abonnement téléphonique désormais inclus dans le forfait Freebox

“Free abolit définitivement l’abonnement téléphonique” ; affirmait l’opérateur le 22 août 2006. Après avoir intégré l’abonnement téléphonique dans son offre à 29.99€/mois dans les zones dégroupées, c’est au tour des habitants des zones ne l’étant pas de pouvoir s’affranchir, sans surcoût de l’abonnement téléphonique. À l’époque, Free était le seul à proposer cette possibilité sans surcoût. Il proposait alors pléthore de services, avec bien sûr l’accès à internet, la portabilité gratuite du numéro, un nombre d’adresses e-mail illimité…

23 août 2007 : Free annonce un partenariat avec Deezer

Difficile de passer à côté de Deezer, l’une des plateformes de streaming musical les plus populaires du moment. En 2007, le service ne proposait pas d’application et était certes bien moins complet que maintenant, mais Free avait vu le filon et voulait en faire profiter ses abonnés.

C’est pourquoi Deezer s’est retrouvé accessible directement sur le site de l’opérateur de Xavier Niel, gratuitement, pour tous les Freenautes le 23 août 2007. Pas de logiciel nécessaire, il était possible d’écouter le catalogue de la plateforme, qui comptait alors plusieurs centaines de milliers de titres… Il a depuis bien évolué !

25 août 1967 : Joyeux anniversaire Xavier Niel !

Le papa de Free fête ses 56 ans ! Né le 25 août 1967, à Maisons-Alfort, l’incorrigible trublion a eu un parcours plus que mouvementé. Pirate informatique ayant travaillé pour les services secrets français, mais aussi créateur de services de messagerie du minitel rose… L’homme d’affaire a porté bien des casquettes, jusqu’à révolutionner le monde des télécoms en créant Free. Toujours au centre des innovations de l’opérateur, Xavier Niel se diversifie également en participant à l’essor de diverses start-up, mais aussi en participant à la production audiovisuelle, avec Mediawan. Bon anniversaire au pirate !

26 août 2008 : Free rachète Alice

Le début d’une belle histoire. Iliad et Télécom Italia finalisaient il y a 14 ans la cession de Liberty Surf Group SAS au profit de la maison-mère de Free. Une société bien plus connue pour sa marque phare : Alice. Ainsi, pour 775 millions d’euros, Iliad affirmait sa place de premier opérateur alternatif en France avec environ 4 millions d’abonnés à l’époque et une part de marché estimée à 25.5%.

26 août 2021 : SFR innove pour les gamers

L’opérateur lançant en effet il y a deux ans sa première offre combinant box et… Playstation 5 ! Une solution permettant d’accéder à la toute nouvelle console de Sony tout en s’abonnant pour au moins deux ans à SFR. Une opération séduction bien pensée, qui a par exemple inspiré Bouygues Telecom qui a fait le choix de proposer une Xbox dans son offre Bbox gaming, relancée récemment.

27 août 2020 : l’État exige le démantèlement de 3000 antennes de Bouygues Telecom

Un coup dur pour l’opérateur. Souvenez-vous, il y a trois ans, alors que le lancement de la 5G se préparait en France, un débat a secoué le secteur. En effet, face à des soupçons d’espionnage, Huawei s’est retrouvé dans la tourmente et ses équipements télécoms ont été bannis de plusieurs pays. Dans l’Hexagone, la situation a été plus complexe, avec quelques autorisations données pour des sites 5G par exemple. Deux opérateurs en particulier ont été touchés par les limitations concernant les équipements chinois : SFR et Bouygues Telecom.

Outre ces limites, certaines mesures ont été prises et c’est notamment le 27 août 2020 que l’on apprenait que le gouvernement avait ordonné à l’opérateur de désinstaller 3000 antennes Huawei situés en zone très dense afin de limiter les risques au niveau de la cybersécurité.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox