Abonnés Freebox : de nouvelles remises sur des Smart TV Samsung

De quoi réaliser quelques économies en vous procurant un nouveau téléviseur QLED.

Depuis votre espace abonné Freebox, il vous est possible d’acheter une Smart TV de marque Samsung en échelonnant le prix sur plusieurs mois. Régulièrement des promotions sont lancées pour permettre d’économiser lors de la commande et deux modèles bénéficient d’une remise respective de 50 et 100€. Il s’agit des versions 55 et 75 pouces de la gamme Q60C du fabricant Sud-Coréen.

Il est ainsi possible de commander la version plus petite pour 149€ puis 19.99€/mois sur 30 mois. Quant au modèle 75 pouces vous paierez 619€ à la commande puis 25.99€/mois pendant trente mois. Il est à tout moment possible de finaliser le paiement en réglant la somme restante depuis son espace abonné. Les deux modèles, comme tous ceux proposés, disposent de l’application Oqee pré-installée pour profiter de toutes les chaînes de votre abonnement Freebox directement sur l’appareil.

Pour en savoir plus sur la possibilité d’accéder à cette boutique de Smart TV, nous avons réalisé un tutoriel vidéo vous expliquant tout en détail.

