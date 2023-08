Abonnés Freebox Pop, mini 4K et Apple TV : une nouvelle chaîne sportive gratuite débarque sur Pluto TV

Lancement de Unbeaten sur Pluto TV, une chaîne gratuite dédiée aux champions du sport.

Après DAZN Women’s Football pour assister aux meilleures rencontres de football féminin, le service d’AVOD incontournable de Paramount Global renforce un peu plus son offre sportive en intégrant la chaîne Unbeaten, laquelle présente les grands événements et “les plus grands athlètes de tous les temps” à travers une programmation de documentaires, d’actions sportives et d’analyses des derniers développements du sport grand public.

Disponible sur de nombreux supports dont Android (Freebox Pop, Delta Pop, mini 4K, Bbox) mais aussi sur l’Apple TV, Pluto TV propose plus de 100 chaînes thématiques et plus de 1000 films et séries. Côté sports, vous retrouverez notamment les fluxPluto TV Sports, Pluto TV Extrême, Pluto,TV Motor, Motorvision TV, Fuel TV, World Poker Tour, People are Awesome et Extrême Channel.

