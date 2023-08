Free Mobile commence à proposer une nouvelle option à ses abonnés

Après les Freebox, c’est au tour des forfaits Free Mobile de proposer progressivement les deux formules de sécurité McAfee. Le premier mois est offert.

Les deux offres McAfee Sécurité lancées en février à destination des abonnés Freebox, sont à présent proposées à certains abonnés Free Mobile. Selon les constatations de Tiino-X83 , cette option payante est disponible dans la rubrique “Mes options” dans l’espace abonné, elle permet de protéger votre identité et la confidentialité de vos données sur tous vos appareils.

Deux versions sont ainsi proposées. Affichée à 4,99€/mois, la première intègre une protection antivirus, une surveillance de l’identité (basique), la gestion des mots de passe et le contrôle parental sur 5 équipements, PC, Mac, tablettes et smartphones.

Plus fournie que la formule de base, la solution “McAfee Sécurité Avancée” a l’avantage de proposer en plus un VPN illimité et une surveillance plus poussée sur le darknet des mots de passe volés et les données à caractère personnel obtenues de manière illégale. Pas moins de 10 appareils peuvent en profiter. Le premier mois est offert pour toute souscription à l’une des deux versions.

Nouvelle option chez @FreeMobile ! L’option McAfee Sécurité est disponible dans l’espace abonné Free Mobile ! ⚠️ Attention l’option n’apparait pas encore chez tout le monde pic.twitter.com/0s0k2UCyfu — Tiino-X83 (@TiinoX83) August 25, 2023

