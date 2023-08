Oqee Ciné dévoile des nouveautés pour tous les abonnés Freebox

5 nouveaux films ont fait leur apparition ce week-end sur Oqee Ciné.

De plus en plus étoffé, le service d’AVOD de Free propose plus de 500 films et séries gratuits sur le player Freebox Révolution, Pop et Free Devialet mais aussi en mobilité via l’application Oqee by Free puis encore via Apple TV, Android TV et les navigateurs.

Depuis début mai, Oqee Ciné met à l’honneur de manière hebdomadaire un acteur, comme par exemple Robert De Niro et Jim Carrey. Mais cette fois, la star de la semaine est Jennifer Lopez. Vous retrouverez la chanteuse et actrice dans U Turn, ici commence l’enfer, choisie par Oliver Stone pour donner la réplique à Sean Penn, Billy Bob Thornton, Nick Nolte, Joaquin Phoenix et John Voight dans son polar culte et déjanté.

Enjôleuse, elle fera craquer Ben Affleck dans Amours troubles comme dans la vie. Sexy et bagarreuse, elle foncera aux côtés de Wesley Snipes et de Woody Harrelson dans la comédie d’action Money Train.

Scarlett Johansson, Zoë Kravitz et Kate McKinnon seront aussi de la partie dans # Pire Soirée, parties pour un weekend entre amies à Miami qui tourne au very bad trip. Les acteurs ne sont pas en reste sur Oqee Ciné puisque Jean Reno, Matt Dillon et Lawrence Fishburn braqueront leur propre convoi de fonds dans le très musclé Blindés, pendant que les pompiers New Yorkais redoubleront de courage dans la Saison 3 de Rescue Me, les héros du 11 septembre.



