La nouvelle chaîne linéaire Canal+ Box Office ne sera pas disponible au lancement directement sur les Freebox

La nouvelle chaîne cinéma de Canal+ sera disponible le 1er septembre dans l’interface TV des box d’Orange, SFR et Bouygues mais pas de Free. Les abonnés Freebox devront patienter un peu ou passer par myCanal voire l’univers Canal+.

C’est la rentrée pour Canal+. Dès le 1er septembre, une nouvelle chaîne cinéma du groupe verra comme prévu le jour. Baptisée Canal+ Box Office”, celle-ci diffusera les grands succès récents et l’intégralité des films des studios américains. A quelques jours de son lancement, la filiale de Vivendi en dit un peu plus sur sa disponibilité. La chaîne sera accessible dès vendredi sur les décodeurs Canal+ et +Le Cube SAT, mais aussi en OTT (Cube TNT, Cube-S, TV Samsung), sans oublier myCanal (smartphones, PC, MAC, Android TV, Apple TV, TV connectées) et les FAI.

Ce nouveau flux sera ainsi disponible au lancement dans l’univers Canal+ des opérateurs mais aussi au sein de leur propre interface TV, sauf pour Free. L’accès direct à la chaîne sur Oqee et Freebox TV est “à venir”, indique le groupe de Maxime Saada. Il faudra donc se contenter de l’univers Canal+ ou myCanal dans un premier temps pour les abonnés qui en bénéficient.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox