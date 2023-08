Dolby dévoile une nouvelle référence du son TV

Le son haut de gamme évolue avec une nouvelle expérience plus simple à utiliser mais encore plus immersive.

Vous avez aimé le Dolby Atmos ? Il évolue avec de nombreux avantages, d’après la société Dolby, qui annonce le Atmos FlexConnect. Un nouveau standard sonore qui doit être déployé en premier lieu dans la prochaine gamme de téléviseurs de TCL.

Cette nouvelle norme entend associer parfaitement le système audio d’un téléviseur avec des enceintes sans fil additionnelles pour une meilleure expérience sonore, plus immersive. Parmi les avantages cités par la marque, on compte l’amélioration de l’expérience immersive en Dolby Atmos. Il sera ainsi possible d’ajouter des enceintes sans fil accessoires à leur téléviseur compatible Dolby Atmos, afin d’améliorer les performances audios de leur système. Le son doit également être au rendez-vous, peu importe l’emplacement de vos enceintes.

“Les consommateurs ne devraient pas avoir à déplacer leurs meubles pour obtenir un meilleur son, mais plutôt le son devrait s’adapter à eux” a déclaré John Couling, Senior Vice-Président du Divertissement chez Dolby Laboratories. “Dolby Atmos FlexConnect est une toute nouvelle catégorie d’expérience qui offre aux consommateurs la liberté et la flexibilité de choisir la manière dont ils veulent installer leurs appareils audios tout en bénéficiant d’une expérience immersive Dolby Atmos exceptionnelle.” Dans cette optique de simplifier la vie des consommateurs, ‘linstallation doit être plus simple et rapide. Dolby utilise les microphones du téléviseur pour localiser chaque enceinte sans fil dans la pièce, calibrant ainsi automatiquement le système pour garantir des performances audios optimales.

Avec cette nouvelle norme, le son est ainsi intelligemment réparti des haut-parleurs du téléviseur à chaque enceinte sans fil, optimisant ainsi dynamiquement le signal sonore en fonction des capacités et de l’emplacement de toutes les enceintes. Cela permet d’ajuster l’image sonore pour garantir que les auditeurs profitent des performances d’une qualité supérieure.

