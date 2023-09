Free vous offre une chaîne pour cette rentrée

Pour une rentrée Zen…

La rentrée est est stressante pour beaucoup de monde et justement Free pense à ceux qui reprennent le travail en offrant la chaîne lifestyle MyZen TV. De quoi vous détendre un max.

Disponible sur le canal 243 de Freebox TV, MyZen TV est mise au clair dès maintenant et jusqu’au 3 octobre. Vous pourrez notamment y découvrir la nouvelle émission “LES AS DE LA DÉCO” : chaque jour, du lundi au vendredi, des amateurs passionnés par la déco et le bricolage, issus des quatre coins de Wallonie et de Bruxelles, s’affrontent à coups de pinceaux et de rouleaux à tapisserie sous le regard expert de Valérie Damidot.

Pour bénéficier de ces chaînes gratuitement, il n’y a aucune manipulation à réaliser, il suffira simplement de se rendre sur les canaux idoines durant la période de mise au clair.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox