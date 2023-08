La nouvelle chaîne Canal+ Box Office est désormais disponible sur la Freebox ainsi que son replay

Une nouvelle chaîne Canal+ pour la rentrée.

Elle était annoncée depuis plusieurs mois et elle vient de rejoindre la Freebox, il s’agit de la nouvelle chaîne Canal+ Box Office qui diffusera les grands succès récents et l’intégralité des films des studios américains. Elle est incluse pour tous les abonnés Canal+.

Son lancement officiel n’aura lieu que demain, le vendredi 1er septembre, et pour le moment elle diffuse une bande annonce. Pour y accéder, il faut vous rendre dans l’univers Canal+ de votre Freebox. Canal+ Box Office n’est en effet pas disponible pour le moment directement sur Freebox TV, comme les autres déclinaisons de Canal+.

En plus de la chaîne linéaire, c’est le replay de Canal+ Box Office qui fait son arrivée également sur la Freebox, et dont les programmes sont accessible dès maintenant. Vous pouvez accéder à ce service directement depuis Freebox Replay, en cliquant sur le logo “Canal+”. On peut déjà avoir un aperçu des films qui sont proposés comme Avatar la voie de l’eau, Beast ou encore Thor: Love and Thunder

Cette nouvelle chaîne linéaire ainsi que le replay sont bien sûr également disponibles sur l’application myCanal

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox