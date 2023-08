Découvrez les nouveaux contenus gratuits que va ajouter Free pour la rentrée sur OQee Ciné

Oqee Ciné s’enrichit une nouvelle fois, avec l’ajout de 9 nouveaux films et séries dès demain vendredi

OQEE Ciné, c’est le nouveau service d’AVOD disponible édité par Free qui propose plus de 500 films et séries gratuits, Celui-ci est disponible sur le player Freebox Révolution, Pop et Free Devialet mais aussi en mobilité via l’application Oqee by Free puis encore via les TV connectées Android TV et les navigateurs.

Et comme chaque vendredi, de nouveaux contenus gratuits sont ajoutés. Et cette semaine sera une spéciale rentrée et elle sera en bleu. Septembre vous rend plutôt grognon, farceur ou coquet? Chacun son Schtroumpf avec la trilogie des Schtroumpfs 1, 2 et Les Schtroumpfs et le village perdu.

D’humeur vintage? Les inoubliables Arnold et Willy débarquent sur OQEE Ciné, avec le pilote et les saisons 1 & 2 de la série culte des années 80. Qu’est ce que tu me racontes là?!

Une rentrée Fantastique avec l’adaptation de la célèbre saga La Tour sombre de Stephen King, dans laquelle Idriss Elba incarne Roland, le dernier Pistolero qui s’oppose au maléfique Homme en Noir, sorcier campé par Matthew McConaughey.

Une rentrée Glamour avec LA STAR de la semaine : Robert Redford. Acteur charismatique et producteur engagé, il a marqué les esprits et l’histoire du cinéma dans les rôles de Gatsby, du Kid ou de Denys dans Out of Africa. Années 60: devant la caméra d’Arthur Penn, il crève l’écran face au monstre sacré Marlon Brando dans La poursuite impitoyable. Années 70 : Sydney Pollack le choisit pour former un couple mythique avec Barbra Streisand dans Nos plus belles années. Années 80 : il interprète le légendaire Roy Hobbs, joueur de baseball inégalé dans Le Meilleur de Barry Levinson.

