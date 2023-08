Freebox : Canal+ lance une vente flash avec sa nouvelle chaîne et pour 10 jours seulement

Une promotion de 30% pour disposer de 100% des chaînes Canal+.

Pour cette rentrée, Canal+ vient de lancer une vente flash disponible sur la Freebox. Disponible du 31 août au 10 septembre, cette offre 100% Canal+ propose l’intégralité de ses 10 chaînes à savoir Canal+, Canal+ Sport, Foot, Sport 360, Cinéma, Grand Ecran, Docs, Kids Canal+ Séries ainsi que la nouvelle chaîne Canal+ Box Office disponible depuis aujourd’hui sur la Freebox. Cette offre intègre également les contenus de Apple TV+.

Cette offre est proposée à 20,99€/mois durant 1 an puis 32,99€/mois, avec un engagement de 2 ans et donne bien sûr également accès à l’application myCanal. Pour y souscrire, il suffit de vous rendre sur le canal 4 de Freebox TV et de vous laisser guider.

