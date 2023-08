Free révèle sa formule magique pour ne pas augmenter le prix du forfait de ses abonnés a contrario de ses rivaux

Le modèle de développement de Free lui permet aujourd’hui de maîtriser ses coûts et ainsi de ne pas augmenter le prix des forfaits de ses abonnés.

En 2023, Free est la preuve qu’il est possible de maintenir ses prix inchangés dans une période d’hyperinflation. Alors qu’Orange, SFR et Bouygues Telecom ont fait le choix d’augmenter leurs tarifs et d’en subir les conséquences commercialement, l’opérateur de Xavier Niel ne touchera pas à la facture mensuelle de ses abonnés mobile jusqu’en 2027.

C’est un choix fort pour Free qui subit comme les autres l’inflation. Alors comment l’opérateur fait-il pour ne pas la répercuter sur ses abonnés sans sacrifier ses marges, en attestent ses résultats semestriels publier le 30 août, et sa forte croissance.

Selon Thomas Reynaud, directeur général d’Iliad, maison-mère de Free, le réponse tient en cinq mots : « la maîtrise de nos coûts ». Invité ce matin dans l’émission, « Les voix de l’économie » sur Radio Classique, le numéro 2 d’Iliad est revenu sur cette stratégie de toujours apporter du pouvoir d’achat à ses abonnés. Bloquer les prix, « nous pouvons nous le permettre, nous avons une forte solidité financière, et nous sommes indépendants, nous avons fait un choix fort, il y a trois ans, de sortir de la bourse et on ne sacrifie jamais le long terme ».

Free a donc fait le choix de la croissance et de la fidélisation. La recette de ce succès, c’est d’abord son « modèle de développement unique depuis plusieurs années, Nous savons maîtriser nos coûts car nous les avons internalisés ce qui explique que nous soyons devenus le deuxième recruteur du secteur, cela nos distingue par rapport à nos trois concurrents », explique Thomas Reynaud qui fait ici référence à toutes les foncions clefs du groupe.

Second point d’explication évoqué, la politique d’innovation de Free lui permet une meilleure marge de manoeuvre, « nous sommes le seul opérateur en Europe à développer et concevoir nos propres équipements télécoms et notamment nos Freebox, cela nous donne une agilité incroyable ».

