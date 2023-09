iPhone : la fin d’un monopole se prépare chez Apple

Face aux nouvelles réglementations Européenne, Apple va devoir installer des magasins d’applications concurrents sur ses appareils et prépare ce changement sur iOS 17.

Un changement qui serait opéré juste avant l’échéance fixée par la loi. En effet, le Digital Markets Act (DMA) est entré en vigueur en mars dernier avec des obligations pour les entreprises tech, notamment celles qui ont recours à des stratégies de monopole sur leurs appareils.

Dans le secteur, l’un des plus grands représentant de ces pratiques est Apple, qui a longtemps voulu conserver son contrôle sur l’ensemble des appareils et services qu’il propose. L’entreprise américaine va en effet devoir s’ouvrir à la concurrence, sous peine de s’exposer à de lourdes amendes. Elle devra donc prochainement mettre fin à l’impossibilité de charger des applications hors de l’App Store et permettre ainsi l’installation de magasins d’applications concurrents sur ses produits.

Le tout doit arriver via une mise à jour en 2024, sur iOS 17 qui doit être présenté le 12 septembre prochain lors de la conférence annuelle de la firme de Cupertino.

Source : Presse-Citron

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox