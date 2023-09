Free Mobile propose un nouveau téléphone 4G, à seulement 35€

Un téléphone pour les très petits budgets !

Free Mobile vient de proposer un nouveau téléphone, le TCL 4041, qui devient le mobile le moins cher de la boutique avec un tarif de 35€. L’opérateur accueille par la même occasion une nouvelle marque avec TCL. Inutile de préciser qu’il est disponible uniquement en paiement comptant, la formule Free Flex n’étant pas proposé pour un tarif aussi bas

Pour ce prix, pas de grand écran tactile et de fonctions superflus, ce téléphone TLC compatible 4G, sert principalement à téléphoner et envoyer des SMS via le clavier à touches. Il dispose tout d’un appareil photo/caméra de 0.08 Mpx et d’une double carte SIM (nano, micro SD)

Dimensions du téléphone : Largeur 8.48 x Hauteur 114.8 x Profondeur 14.65 (mm), Poids : 80 g

Taille de l’écran : 1.77 pouces, résolution : 128×160 px

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox