L’État lance la carte d’identité numérique sur smartphone pour plus de monde

Après des mois passée en bêta fermée, l’application France Identité est désormais disponible pour plus de monde.

La numérisation des documents officiels continue d’avancer, avec l’ouverture à davantage de monde de la bêta de France Identité, permettant de mettre sa carte d’identité directement sur votre smartphone. Elle est donc maintenant disponible sur iPhone et Android via les magasins d’applications traditionnels.

L’application reste en phase de test cependant, des bugs sont donc possibles et les places sont limitées, bien que plusieurs vagues d’ajouts soient possibles comme ce fut le cas pour la bêta sur Testflight par exemple. De plus, si vous souhaitez numériser votre carte, il faudra absolument disposer du nouveau format “carte bleu”, équipé d’une puce NFC. Ce qui concerne virtuellement plus de 5 millions de Français. Il suffira ensuite de la scanner grâce à l’application par l’intermédiaire du lecteur de NFC intégré à votre appareil.

Enfin, les usages pour l’heure sont encore réduits et la carte physique doit être conservée. Le document proposé par l’appli permet actuellement de récupérer des colis, prouver votre âge, vous connecter aux services publics compatibles avec FranceConnect mais peut aussi servir d’alternative à la photocopie de pièces d’identité dans certains cas.

Source : Presse-Citron

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox