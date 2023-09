La durée des droits de la Ligue 1 va être allongée

Une victoire pour la LFP qui est en passe d’obtenir un allongement à 5 ans de la durée d’exploitations de droits de la Ligue 1 alors que l’appel d’offres doit débuter mardi prochain.

Un timing serré, mais qui aurait de bonnes retombées selon l’organisation. D’après les informations du journal l’Équipe, l’autorité de la concurrence a validé la volonté de la Ligue de Football professionnel (LFP) de passer de 4 à 5 ans d’exploitation des droits télévisés du championnat français. Le Conseil d’État y a d’ailleurs donné un avis favorable mardi dernier et il ne reste plus qu’un décret publié au journal officiel pour que la mesure soit effective.

La confiance règne au ministère des Sports, qui assure que tout sera prêt avant mardi pour le lancement de l’appel d’offre. La LFP devrait donc être en mesure d’obtenir ce changement qu’elle réclame depuis longtemps. Dans un document lu par le quotidien sportif, la ligue affirme que cette mesure permet d’offrir “aux diffuseurs un temps d’exploitation plus long pour rentabiliser leur investissement, favoriser l’arrivée de nouveaux acteurs, et donc stimuler la concurrence”, mais aussi de“diminuer les risques de piratage, améliorer la visibilité financière pour les clubs et l’ensemble de l’écosystème”.

Cet allongement pourrait donc également préserver la compétitivité de la Ligue 1 “ en s’alignant sur les conditions d’entrée de marché offertes par ses concurrents principaux (La Liga et la Serie A) à tout nouveau diffuseur international “. Les nouveaux entrants potentiels avaient pareillement souhaité cette mesure, puisqu’elle leur permettrait d’avoir davantage de temps pour s’installer sur le marché, et même les diffuseurs traditionnels y sont plutôt favorables. Il s’agirait d’un deuxième changement drastique dans la stratégie de la LFP pour la Ligue 1, qui a déjà prévu de ne mettre en jeu que deux lots différents pour les saisons à venir.

