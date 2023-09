Abonnés Freebox avec Apple TV : la plateforme de streaming myTF1 débarque enfin mais…

L’application est finalement disponible sur le décodeur fait par Apple, mais l’accès aux chaînes en direct est limité à ceux payant un abonnement.

C’était une grande absente de l’App Store sur l’Apple TV, MyTF1 est finalement disponible sur l’Apple TV juste à temps pour la coupe du monde de rugby. Cependant, ne comptez pas regarder les matchs diffusés depuis la plateforme de la filiale de Bouygues sans débourser un centime.

En effet, le service proposé pour les utilisateurs gratuits ne propose que l’accès aux séries et films du catalogue, mais pas aux chaînes en direct (TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films et LCI) ou aux replays de ces dernières. Contrairement à la version mobile, pour accéder à ces fonctionnalités, il faut en effet souscrire à un abonnement MyTF1 MAX. Un abonnement s’élevant à 4.99€/mois ou 49.99 à l’année, permettant également de lire les contenus sans publicité, un accès plus long aux replays, à des avants-première et à la définition full HD.

La plateforme est également disponible sur les Freebox, Android TV, Google TV, Fire TV (Amazon), sur mobile et sur de nombreux téléviseurs connectés ou encore sur le web.

