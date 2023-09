Reportage Univers Freebox: du NRO à l’abonné, le chemin de la fibre optique

Durant cet été ( et pour la dernière fois puisque nous ne reprenons nos vidéos fraiches à partir de la semaine prochaines), Univers Freebox vous propose de (re) découvrir les tutoriels , astuces, ou encore les reportages, qui vous on plus plu et qui vous proposent de vous aider à utiliser tous les services de votre Freebox ou de Free Mobile.

Dans ce reportage réalisé par Univers Freebox à l’école des Plombiers du numérique à Chaumont, en Haute-Marne, nous allons voir comment, d’un noeud de raccordement regroupant plusieurs milliers de fibres optiques, on à raccorder le quartier et le logement d’un abonné fibre. Du transport à la distribution, voici tout le chemin parcouru par la fibre optique.

