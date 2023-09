Free ajoute 3 nouvelles chaînes TV gratuitement sur les Freebox

Free améliore le bouquet basic de la Freebox.

Nous vous l’annoncions hier, Freebox TV évolue aujourd’hui avec un nouveau plan de services. C’est ainsi que 3 nouvelles chaînes sont ajoutées au bouquet basic de la Freebox, c’est à dire gratuites pour tous les abonnés. Nous vous proposons de découvrir la liste ci-dessous :

TROTTERS TV, disponible dans le bouquet basic sur le canal 212. Il s’agit d’un média moderne et esthétique qui informe, sensibilise et divertit son public passionné. En mettant l’accent sur la découverte de destinations et l’immersion culturelle, la chaîne crée des liens de partage de passions. Avec une approche interconnectée entre la télévision traditionnelle, la plateforme digitale et les réseaux sociaux, TROTTERS TV offre une expérience interactive et des créations originales, pour tous les amoureux de la vie et de la culture.

TV Monaco, disponible dans le bouquet basic sur le canal 900. Comme nous vous l’avions déjà annoncé, il s’agit la première chaîne publique généraliste de la principauté monégasque, engagée dans la création d’un nouveau modèle télévisuel. Membre du réseau TV5MONDE, TVMonaco s’est donnée pour mission de faire rayonner la Riviera à travers le monde et sera portée par quatre grands piliers : l’environnement, l’actualité, le sport et l’art de vivre.

Mosaik Cristal, disponible dans le bouquet basic sur le canal 943. Comme nous vous l’avions déjà annoncé, il s’agit d’une est une chaîne de télévision française qui propose des programmes pour les habitants de la région Grand Est. En plus de l’info quotidienne des émissions telles que Le Cadre, En immersion, Le Labo, Moment Canapé, Paroles de jeunes, Polygone, Grenzenlos sont proposés. La chaîne diffuse même une émission en langue régionale Kaffekrenzel.

Comme à chaque ajout de chaînes TV, pour bénéficier de ces nouvelles chaînes, il est nécessaire de redémarrer le Player de votre Freebox.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox