Deux nouvelles chaînes vont être ajoutées sur la Freebox

De nouvelles chaînes en approche sur Freebox TV.

Chaque mois ou presque, Free ajoute de nouvelles chaînes dans son offre TV. Payantes ou incluses, françaises ou internationales et sur de nombreuses thématiques, il y en a souvent pour tous les goûts. Et le bouquet TV de Free va prochainement s’enrichir de deux nouvelles chaînes, qui apparaissent désormais sur la version PDF de la liste des chaînes de Freebox TV, ainsi que l’a constaté digitalbitrate . Elles sont au nombre de 2 et devraient donc rejoindre la zapliste prochainement :

Trotters TV qui sera disponible sur le canal 212 de Freebox TV, est une chaîne de télévision britannique qui diffuse des courses de chevaux en direct et des programmes liés aux courses

Mosaik Cristal qui sera disponible sur le canal 943 de Freebox TV, est une chaîne de télévision française qui propose des programmes pour les habitants de la région Grand Est. Elle sera disponible gratuitement.

