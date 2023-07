Précision sur les appels VoWIFI à l’international chez Free Mobile : un avantage tarifaire très important

Téléphoner gratuitement en France depuis tous les pays du monde grâce à la VoWifi.

Nous rapportions mardi que Free avait officialisé le lancement des appels VoWIFI à l’étranger pour les abonnés qui disposent du forfait à 19,99€/mois (15,99€/mois ou 9,99€/mois pour les abonnés Freebox. Même si cette possibilité était déjà permise sous certaines conditions, l’opérateur a communiqué officiellement sur la tarification des appels en VoWifi.

Et c’est justement sur la tarification que vous nous posez le plus de question. Comme nous vous l’avons indiqué, pour connaitre la tarification des appels en Wi-Fi depuis l’étranger vers l’international, il faut se reporter à la grille tarifaire « Appels vers l’international – Forfait Free » en page 10.

Mais pour être plus clair et mieux comprendre l’avantage tarifaire que permet la VoWIFI à l’international, lorsque vous utilisez ce service, vous êtes facturés de la même façon que si vous utilisez votre forfait Free depuis la France. Ainsi, depuis tous les pays du monde, vous pouvez émettre des appels vers la France (via la VoWIFI) gratuitement, et bien sûr en recevoir également, sans aucun surcoût sur votre facture. De même vous pouvez appeler gratuitement toutes les destinations incluses dans votre forfait depuis la France. Pour les pays qui ne sont pas inclus, vous pouvez donc retrouver la tarification ici, à partir de la page 10.

Qu’est ce que la VoWIFI ?

Cette technologie permet de faire transiter l’ensemble de vos communications (appels et SMS/MMS) via le réseau WiFi sur lequel vous êtes connecté. Il n’est pas nécessaire d’être connecté sur sa propre box, tous les réseaux WiFi sont compatibles et ils peuvent ainsi servir de connexion de remplacement dans un immeuble où la 4G ne passe pas bien par exemple. L’intérêt réside également dans une meilleure qualité d’appel lorsque les conditions de réception sont difficiles.

