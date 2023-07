Free Mobile : la VoWifi est désormais disponible lorsque que vous voyagez à l’étranger

Les appels WiFi sont désormais supportés par Free Mobile depuis un pays étranger, mais à certaines conditions.

Si la VoWifi est disponible depuis plus d’un an en France chez Free Mobile, l’opérateur annonce que cette possibilité est également disponible dès maintenant lorsque vous voyagez à l’étranger. Comme en France métropolitaine, la VoWifi depuis l’étranger est disponible uniquement avec le forfait Free. Depuis l’étranger les appels sont facturés au même tarif que ceux émis depuis la France métropolitaine : pour la tarification des appels en Wi-Fi depuis l’étranger vers l’international, se reporter à la grille tarifaire « Appels vers l’international – Forfait Free » en page 10. Bien évidemment, pour utiliser la VoWifi vous devez disposer d’un mobile compatible. Vous pouvez retrouver les mobiles compatibles chez Free sur cette page.

Qu’est ce que la VoWIFI ?

Cette technologie permet de faire transiter l’ensemble de vos communications (appels et SMS/MMS) via le réseau WiFi sur lequel vous êtes connecté. Il n’est pas nécessaire d’être connecté sur sa propre box, tous les réseaux WiFi sont compatibles et ils peuvent ainsi servir de connexion de remplacement dans un immeuble où la 4G ne passe pas bien par exemple. L’intérêt réside également dans une meilleure qualité d’appel lorsque les conditions de réception sont difficiles.

Si les opérateurs proposent aujourd’hui la VoWiFi, c’est aussi pour eux un moyen de remplacer la solution femtocell, à moindre coût (Free l’a intégré à ses Freebox Révolution et Mini 4K), surtout pour les clients qui ne disposent pas de couverture mobile dans leur résidence avec l’opérateur.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox