Avec l’ajout de 6 pays, découvrez les 100 destinations incluses en roaming dans votre forfait Free

Partez tranquillement en vacances sans avoir peur de dépasser votre forfait.

Pour ceux qui partent en vacances à l’étranger, Free a annoncé une bonne nouvelle ce matin en faisant passer l’enveloppe de data utilisable depuis les pays inclus de 25Go/mois à 35 Go/mois. Il en a également profité pour intégrer 6 nouveaux pays en roaming dans son forfait.

Au final, c’est maintenant depuis 100 destinations depuis lesquelles que les abonnés au forfait Free à 19,99€/mois (15,99€/mois ou 9,99€/mois pour les abonnés Freebox) peuvent utiliser 35Go de data sans rien payer de plus, et peuvent même bénéficier des appels SMS et MMS en illimité. Nous vous proposons un récapitulatif de ces destinations incluses :

Appels, SMS et MMS en illimités inclus depuis :

DOM : Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Mayotte et La Réunion.

Europe : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Gibraltar, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède et Saint-Pierre et Miquelon (St Pierre et Miquelon : Internet non disponible)

Autres pays : Etats-Unis, Canada, Afrique du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande et Israël

35 Go d’internet inclus depuis :

Açores (Les), Afrique du Sud, Aland (Iles), Alaska, Algérie, Allemagne, Angleterre, Argentine, Arménie, Australie, Autriche, Baléares (Les), Bangladesh, Belgique, Biélorussie, Brésil, Bulgarie, Canada, Canaries (Les), Chine, Chypre, Chypre du Nord, Colombie, Comores, Corfou (Ile), Costa Rica, Crète (Ile), Croatie, Cyclades (Les), Danemark, Ecosse, Emirats arabes unis, Espagne, Estonie, Etats-Unis, Finlande, Géorgie, Gibraltar, Grèce, Guadeloupe, Guernesey, Guyane Française, Hawaï, Hongrie, Île de Man, Îles Vierges américaines, Inde, Irlande, Irlande du Nord, Islande, Israël, Italie, Jersey, Kazakhstan, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Macédoine, Madagascar, Madère, Malaisie, Malte, Martinique, Mayotte, Mexique, Monténégro, Norvège, Nouvelle-Zélande, Ouzbékistan, Pakistan, Pays de Galles, Pays-Bas, Pologne, Porto Rico, Portugal, République Tchèque, Réunion (Ile de La), Rhodes (Ile), Roumanie, Russie, Saint-Barthélemy, Saint-Marin, Saint-Martin (Antilles françaises), Saint-Pierre-et-Miquelon, Sardaigne, Sénégal, Serbie, Sicile, Slovaquie, Slovénie, Sri Lanka, Suède, Suisse, Thaïlande, Tunisie, Turquie, Ukraine, Vatican, Wight (Ile de).

Bien sûr, dans les pays où seuls les 35Go de data sont inclus, vous pouvez passer des appels gratuitement depuis des applications comme whatsapp ou équivalent.

