La filiale Data Center d’Iliad annonce le lancement d’un laboratoire de recherche et d’innovation

Scaleway, la filiale cloud et Data Center d’Iliad, compte sur l’innovation pour faire la différence avec ses concurrents.

Scaleway, filiale d’Iliad, qui l’un des principaux fournisseurs européens de services cloud et d’infrastructures numériques, Situé à Paris, Amsterdam et Varsovie, vient d’annoncer la création de Scaleway Labs? Ce dernier a pour mission d’identifier, de prendre en main et de faire mûrir les technologies émergentes avec l’esprit méthodologique de la recherche scientifique. De la création de prototypes logiciels ou matériels, à la validation par l’expérimentation publique, les moyens s’ajustent au cours du temps en fonction de la réussite ou des échecs des expérimentations.

« Nous créons les conditions propices à oser, à remettre en question ce qui paraît impossible mais il faut savoir s’arrêter quand ça ne marche pas. Il n’y a rien de plus coûteux qu’un projet que l’on poursuit pour de mauvaises raison” a explique Sébastien Luttringer, le directeur de la R&D chez Scaleway.

Un premier exemple d’innovation qui permet à Scaleway d’être le premier fournisseur mondial de cloud à offrir un service de stockage sur IPFS !

Le lancement en juillet dernier d’un service de Pinning IPFS (InterPlanetary File System) est un exemple de développement technologique réussi au sein de Scaleway Labs. Scaleway devient alors le premier acteur majeur mondial du cloud à offrir un service de stockage sur IPFS, une technologie de rupture basée sur un réseau peer-to-peer sécurisé et distribué.

Le service de Pinning IPFS de Scaleway offre la possibilité de stocker et de partager des fichiers de manière décentralisée tout en bénéficiant de la stabilité et des performances des infrastructures de Scaleway : C’est le meilleur des deux mondes. Cette technologie ouverte contribue à une meilleure répartition des données entre les créateurs et les utilisateurs en offrant une alternative moderne et économiquement avantageuse au couple : Stockage S3 / CDN HTTP.

Le service de Pinning IPFS de Scaleway se distingue par un coût agressif, une disponibilité sur 3 régions, une redondance multi-AZ et l’intégration dans l’écosystème complet de produits de Scaleway.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox