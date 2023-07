De l’inscription à l’installation au domicile : découvrez comment Free intervient pour vous relier à la fibre

Univers Freebox vous propose durant tout l’été des rediffusions des astuces et tutoriels en vidéo, ou comme aujourd’hui un reportage, qui vous ont le plus intéressés.

Aujourd’hui nous vous proposons un petit film consacré à l’installation de la fibre chez l’abonné par un technicien Free. On peut ainsi découvrir comment fonctionne la back office du service FTTH chez Free et l’intervention des techniciens sur le réseau. Comme cela est indiqué dans le clip, Free revendique actuellement 1,1 million d’abonnés à la fibre, et 3 000 salariés de l’opérateurs sont dédiés à son déploiement.

