Free détaille le déploiement de la 4G dans le métro de Marseille et dévoile ses équipements

Free nous fait rentrer dans les coulisse de la 4G du métro.

Nous vous annoncions la semaine dernière qu’Orange, Free, SFR et Bouygues Télécom avaient débuté les tests de la 4G dans le métro marseillais pour un lancement prévu à la rentrée. Free donne aujourd’hui plus de détails sur ce déploiement, via le compte Twitter Free_1337

L’opérateur explique qu’après Paris, Lyon, Rennes et Toulouse, la 4G arrive dans le métro à Marseille (13). Elle permet donc aux 300.000 voyageurs journaliers de profiter de débits supérieurs pendant le trajet et ainsi pouvoir regarder des vidéos ou naviguer plus rapidement. Ce projet financé par les 4 opérateurs mobiles dont l’opérateur leader a eu la charge de la pose des antennes, du master optique et des répéteurs dans les stations et tunnels.

Et Free d’expliquer : “Nous avons ajouté pas moins de 7 baies radio pour les 21 secteurs présents avec du LTE 2100, 1800 et 2600 comme bandes de fréquences 4G. Nous prévoyons une phase d’observation pendant l’été et optimiser si besoin” précisant que le réseau mobile à Marseille en chiffres: 40 km de câbles électriques et fibre optiques, 236 antennes mutualisées entre les 4 opérateurs (119 en station, 117 en tunnel), 2 locaux techniques de 140 m² à la station Castellane (cœur du système DAS et équipements des opérateurs).

Et vous pouvez retrouver toute l’actualité du réseau Free sur le compte officiel Free_1337

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox