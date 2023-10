Les internautes se lâchent sur les réseaux : c’est la fin pour OK Freebox et ça ne plaît pas, une nouvelle chaîne se prend un vent par SFR et Bouygues

Aficionados de Twitter ou plutôt de X, les opérateurs français ou acteurs du numérique postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des posts qui ont déferlé sur le réseau social d’Elon Musk la semaine dernière.

Free mettra fin à son assistant vocal OK Freebox sur le Player Devialet le 7 novembre prochain. Une déception pour certains abonnés !

@Freebox vraiment stupide de supprimer des fonctionnalités que beaucoup utilisent. L’asssistant OK freebox était une des rares choses qui fonctionnaient parfaitement et apportaient une plus value au devialet. Gros gros sentiment d’avoir fait du beta test. C’est vraiment abusé — RLO (@bobbylechat) October 19, 2023

Prometteur au début mais n’arrivant pas à la cheville d’Alexa.

La fin en eau de boudin pour l'assistant vocal Ok Freebox de Free est décevante. Lancé avec la Freebox Delta, il était prometteur mais a rapidement perdu de son intérêt. Espérons que des améliorations seront apportées pour relancer cet outil. #Freebox #AssistantVocal — Viopolo (@Viopolo) October 19, 2023

S’il faudra dorénavant utiliser uniquement Alexa intégrée au player depuis son lancement en 2018, des questions subsistent sur la domotique le Pack Sécurité qui fonctionnait très bien avec OK Freebox.

Un problème va quand même subsister pour les utilisateurs de #somfy sans passerelle tahoma qui utilise leur volet roulant ou autre avec Okfreebox !? @free @BlogDev_Freebox @FreeboxHome https://t.co/X5RFMAfvWt — Les Freeboxiens (@LesFreeboxiens) October 19, 2023

La nouvelle chaîne de gauche Le Média vivra ses premières heures demain sur les Freebox. En discussion avec Orange, elle ne semble pas dans les petits papiers de SFR et Bouygues Telecom. Pour faire pression, la chaîne lance une pétition. Des abonnés à SFR sont prêts à résilier si la chaîne n’est pas reprise sur leur box.

Bonjour @SFR je suis une cliente fidèle jusqu'à présent. Pouvez-vous m'expliquer pour quelle raison vous traitez @LeMediaTV de la sorte ? Ils ont RDV avec @Orange_France . @free est OK. Si rien ne change j'appelle vos abonnés intéressés par le MédiaTV à vous quitter. https://t.co/8CkZQuV6d4 — Sandrine Allégatière ✌ (@11sandy71) October 19, 2023

Les malfaçons dans la fibre, cela ne s’arrange pas par endroit. Les plats de nouilles persistent. Les images parlent d’elles-mêmes.

La fibre dans ma commune ?

La société XPFIBRE était bien contente d avoir le contrat pour l'installation de la fibre mais il s avère que tout est laissé à l'abandon et personne ne réclame rien ni @Arcep ni @conseil général ni @Orange_France ni @sfr ni @free ni @bouyguestelecom. pic.twitter.com/8cTYWvRPD1 — Jayman (@Jayman763698165) October 19, 2023

Un bateau réalisé par impression 3D en 72 heures. Jolie prouesse technologique mais le temps de production semble bien long !

Soit 4320x plus de temps qu’une coque faite par injection ou via moulage.

Ça c’est de l’avancée spectaculaire, ou pas 🤦‍♂️ https://t.co/eKxM9m8CKp — Tok-Ra (@TokRa14) October 16, 2023

