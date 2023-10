WhatsApp lance une nouvelle fonctionnalité pour plus de discrétion

L’application de messagerie instantanée commence à proposer une nouveauté qui pourrait servir à ceux souhaitant qu’on ne puisse pas réutiliser leurs mots contre eux : les messages audios à lecture unique.

Les messages vocaux s’installent de plus en plus dans les usages sur les services de messagerie, mais que faire lorsqu’on souhaite confier un secret ou donner une information qui n’a pas vocation à être réécoutée ? Dans cette situation, la nouvelle fonctionnalité actuellement déployée sur les versions bêta de WhatsApp (iOS et Android) pourrait intéresser.

En effet, il est possible d’envoyer un message vocal éphémère, qui sera ainsi supprimé une fois que votre interlocuteur l’a écouté. Pour cela, il faut, durant l’enregistrement de votre message en mode verrouillé, cliquer sur un petit bouton “1”. Vous appuyez ainsi dessus et ne permettrez ainsi qu’une seule lecture à votre correspondant.

Image : 01net

Le message sera en effet automatiquement supprimé une fois écouté, ce qui évitera par exemple à une personne tierce accédant au téléphone de savoir ce que vous avez dit. A l’heure actuelle, seules les versions WhatsApp en bêta bénéficient de cette nouveauté, mais elle devrait être déployée prochainement pour tous les utilisateurs.

En même temps, la messagerie commence à permettre aux bêta-testeurs d’utiliser deux comptes sur un seul appareil. Il reste cependant nécessaire de disposer d’une deuxième carte SIM pour posséder un second compte. La fonctionnalité pourra par exemple intéresser ceux utilisant WhatsApp dans un cadre pro et personnel.

