En images : comment Reef vous a permis de dégommer Free en 48h chrono

Le concurrent fictif de Free enchaîne les tentatives pour battre son adversaire, avec récemment l’ouverture d’un pop-up store éphémère dans les rues de Paris.

Les 6 et 7 octobre dernier, un magasin très particulier ouvrait dans les rues de la capitale. Son but : se divertir tout en “défonçant Free”. Depuis sa fondation en août 2022, Reef n’a eu de cesse de tenter de surpasser Free, son rival imaginaire. Malgré des offres attractives, Reef avait du mal à s’imposer. En proposant des activités variées de 10h à 19h dans ce magasin, la marque entendait ainsi faire la différence.

Ainsi, les visiteurs pouvaient s’adonner à des jeux comme le chamboule-tout de Freebox, les fléchettes, le punching-ball… Il était également possible de remporter certains articles Reef collector, comme des t-shirts, des posters et des mugs. On pouvait également y découvrir des objets plutôt insolites, parfois issus de publicités diffusées par l’opérateur comme le mug d’un des employés ou “l’alternateur de canal télévisuel” ou… la télécommande.

Le projet était ambitieux et Reef n’a pas lésiné sur les moyens, jusque dans la communication. La marque a ainsi fait appel à des influenceurs comme Roman Doduik pour couvrir l’évènement, avec des stories partagées pour inviter leurs abonnés à essayer l’expérience.

@romandoduik Pour défoncer FREE, J’ai été embauché comme vendeur par Reef pour son pop up ! Les prix sont 4 fois plus chers mais on a une machine à pince, on est en 2 G mais on a des tee shirts trop cools ! Chacun ses priorités ! @Free France ♬ son original – Roman Doduik

