Google annonce intégrer une avalanche de nouvelles fonctionnalités sur YouTube

YouTube a annoncé sur son blog officiel que trois douzaines de nouvelles fonctionnalités étaient déployées dès maintenant.

Une fois n’est pas coutume. En effet, en octobre 2022, la plateforme de streaming musical s’offrait une toute nouvelle interface pour répondre aux désirs des utilisateurs. En plein dans sa 18ᵉ année d’existence, YouTube continue de s’améliorer et intègre énormément de nouvelles fonctionnalités à partir d’aujourd’hui. À noter que ces nouveautés seront déployées progressivement dans le monde entier. C’est parti pour un petit tour d’horizon des plus marquantes.

Des nouvelles fonctionnalités pour un confort d’utilisation

YouTube souhaite offrir un meilleur contrôle sur le son. Pour cela, il déploie dès aujourd’hui la fonction “volume stable” qui sera automatiquement activée pour réduire les différences de volume discordantes, pour une visualisation et une écoute globalement améliorées.

Du côté de l’avance rapide en appuyant deux fois, cette dernière s’améliore aussi. Lorsque vous regardez une vidéo en mode plein écran ou portrait, appuyez simplement et maintenez enfoncé n’importe où sur le lecteur pour augmenter automatiquement votre vitesse de lecture à 2x. Une fois que vous arrivez à la partie de la vidéo que vous souhaitez, lâchez prise. Cette fonctionnalité sera disponible sur le Web, les tablettes et les appareils mobiles.

Si vous cherchez un moment précis dans une vidéo, la tâche sera désormais plus simple. YouTube annonce agrandir les miniatures d’aperçu et facilite la navigation sur la vidéo. Si vous commencez à chercher et avez besoin de revenir en arrière, déplacez votre doigt là où vous avez commencé et soulevez-le lorsque vous ressentez une vibration ; nous vous ramènerons à la partie exacte de la vidéo à laquelle vous vous êtes arrêté.

Jusqu’à maintenant, il n’était pas possible de continuer la lecture d’une vidéo sur YouTube lorsque le téléphone est verrouillé. Cela va être de l’histoire ancienne. YouTube intègre dès aujourd’hui l’écran de verrouillage sur les mobiles et les tablettes afin que vous puissiez verrouiller votre écran afin d’éviter toute interruption indésirable.

La recherche simplifiée et améliorée

La recherche de vos contenus sur YouTube s’améliore, la plateforme indique que l’onglet Bibliothèque et la page de compte ont été fusionnés dans un nouvel onglet appelé “Vous”où vous pouvez trouver vos vidéos, vos playlists, playlists précédemment regardées, téléchargements et achats, ainsi que les paramètres liés à votre compte et les informations sur la chaîne.

Vous voulez écouter une chanson en particulier, mais impossible de se rappeler du nom de l’artiste et du titre. Grâce à l’IA, il sera prochainement possible de rechercher une chanson en jouant, en chantant ou en fredonnant. Cette fonctionnalité sera disponible sur les appareils Android dans un premier temps.

YouTube sur les Smart TV

Sur les Smart TV, les téléspectateurs peuvent trouver des détails sur une vidéo qu’ils regardent dans un nouveau menu vertical qui permet un accès plus rapide à des fonctionnalités telles que la description de la vidéo, les commentaires, le bouton d’abonnement, ainsi que les chapitres vidéo. Cliquez simplement sur le titre de la vidéo tout en regardant une vidéo pour faire apparaître le menu. Des améliorations similaires vont être déployées sur le Web et sur mobile, notamment une section de description déroulante au design plus épuré.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox