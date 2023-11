Les abonnés Freebox peuvent désormais s’abonner directement aux nouvelles offres Disney+

L’espace abonné Freebox prend désormais en compte le chamboulement ayant eu lieu chez Disney+ en début de mois au niveau de ses offres et permet de souscrire aux nouvelles formules proposées.

Souhaitez-vous passer à la formule pub, garder le même tarif ou payer plus cher pour conserver les mêmes services ? Les abonnés Freebox Pop, Delta et mini 4K peuvent à présent opter pour l’une des trois offres lancées la semaine dernière par Disney pour son service de streaming.

Il suffit pour cela de passer par l’espace abonné, dans la section Télévision et de se rendre sur la section dédiée à Disney+. Vous aurez ainsi le choix entre l’offre à 5.99€/mois avec des publicités, le Full HD et deux écrans en simultané, l’offre à 8.99€/mois, sans publicité et du Full HD ou la version Premium incluant la 4K, le Dolby Atmos et 4 écrans en simultané pour 11.99€/mois. Les deux offres sans publicités proposent également le téléchargement des contenus pour regarder hors-connexion et toutes les formules sont sans engagement.

Dans le cas des abonnés Freebox ayant déjà souscrit une offre de la firme américaine, il est indiqué par ailleurs qu’il est nécessaire de choisir une nouvelle formule pour continuer à bénéficier des contenus de la plateforme. Sur la page dédiée de l’espace abonné, il est ainsi écrit : “vous disposez actuellement d’une ancienne offre Disney+ qui n’est plus commercialisée. Vous pouvez dès maintenant migrer sur une nouvelle offre.“. Vous pourrez ainsi choisir de conserver le même tarif pour une offre moins complète ou de passer à la version premium, voir de faire des économies avec l’offre Standard avec pub.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox