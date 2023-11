Fibre : Orange s’engage à raccorder 1,5 million de nouveaux foyers d’ici 2025 et ouvre le droit au raccordement sur demande

Orange s’engage auprès du gouvernement à raccorder 1,2 million de nouveaux locaux à la fibre dans les villes moyennes et 300 000 dans les zones très denses d’ici 2025. Un droit au raccordement sur demande va être mise en place pour les foyers français.

En discussions depuis 9 mois, un accord a été trouvé entre Orange et l’Etat sur le déploiement de la fibre, révèle ce 7 novembre Jean-Noël Barrot ministre délégué en charge du Numérique dans les lignes du Figaro.

A l’heure où le rythme global des déploiements FttH continue de ralentir en France, Orange a déjà apporté la fibre à plus de 60% des Français, soit 21 millions de foyers sur les 36 millions éligibles aujourd’hui. Mais le compte n’y est pas dans plusieurs zones en particulier dans les villes moyennes où l’opérateur historique n’a pas respecté ses engagements de couverture pris en 2018, ce qui lui a valu déjà une mise en demeure de l’Arcep.

“La chute du rythme de déploiement dans les zones moins denses d’initiative privée constatée au cours des trimestres précédents se confirme avec seulement 130 000 locaux rendus raccordables, soit une baisse de près de moitié par rapport à la même période de l’année précédente. Il faut remonter à 2014 pour observer une progression trimestrielle aussi faible dans ces zones”, a alerté le régulateur en septembre dernier.

Au lieu de lancer de longues procédures judiciaires et de faire planer éternellement le spectre de sanctions, l’Etat a engagé des discussions en début d’année avec Orange afin de trouver une solution pour relancer comme il se doit les raccordements.

De cet accord, ressort plusieurs engagements. Le premier est le raccordement de 1,5 million de foyers d’ici 2025. “Orange s’engage à raccorder 98,5 % des foyers dans la zone AMII (contre 88 % actuellement) avec un rattrapage sur certaines intercommunalités, et 96 % (contre 92 % actuellement) dans la zone très dense d’ici à 2025”, révèle le quotidien. Dans le détail, cela équivaut à 1,2 million de locaux dans les villes moyennes et 300 000 dans les grandes agglomérations.

Dans le même temps, Orange prend l’engagement de mettre en place un droit au raccordement sur demande sous 6 mois pour chaque foyer non raccordé dans les zones moyennement denses, et ce jusqu’à la fermeture du réseau cuivre en 2030. « Cela replace l’utilisateur au coeur du dispositif. Le raccordement n’est plus lié à la stratégie industrielle de l’opérateur mais bien à une demande du client » explique Jean-Noël Barrot. Une première expérimentation est également prévue en 2024 dans les zones très denses.

Sur l’objectif 100% fibre en 2025 qualifié de “rêve” récemment par le patron d’Orange France, Jean-François Fallacher, le cabinet du ministre délégué au Numérique a clarifié la position de l’exécutif fin octobre : “La généralisation de la fibre est une promesse présidentielle, ce n’est pas à Orange de décider si elle est réaliste ou pas. Orange a outrepassé son rôle” , a t-il fait savoir et d’ajouter que l’Etat n’aura ainsi “aucun scrupule à soutenir l’Arcep dans ses démarches de mises en demeure si Orange reste dans une posture de blocage”. Ce nouvel accord devrait donc sans doute débloquer la situation.

