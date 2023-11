Abonnés Freebox : Oqee corrige un bug gênant sur Android 14

Fini le crash sur les replays rencontré sur Oqee via des smartphones tournant sous Android 14.

Corriger les bugs, c’est la mission quotidienne des équipes de développeurs d’applications. Free ne déroge pas à la règle avec son interface Oqee. Disponible sur de nombreux supports, l’application TV de l’opérateur se met aujourd’hui à jour sur les smartphones Android. Celle-ci met fin à un crash rencontré lors de la lecture de certains replays sur Android 14. Dans le même temps, une nouvelle version a été déployée sur le Player Pop et Android TV, “nous avons corrigé des bugs et amélioré les performances”, précise l’équipe d’Oqee.

Avec cette interface TV, il est possible de visionner plus de 580 chaînes TV en direct dont 220 incluses et de nombreuses chaînes Replay inclus, ainsi que des fonctions avancées (contrôle du direct, start-over, enregistrement…). Le nouveau service AVOD de Free, OQEE Ciné, est également intégré avec plus de 500 films et séries et des dizaines de nouveaux titres rejoignant le catalogue chaque mois.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox