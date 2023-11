L’info en vidéo : pourquoi l’opérateur Orange s’appelle Orange ?

De France Télécom à Orange, retour sur la genèse du nom de l’opérateur historique français devenu un acteur mondial des télécommunications.

En une minute chrono, l’équipe d’Univers Freebox passe chaque semaine en revue l’information à retenir du moment ou de la journée. Parmi les thématiques traitées, l’actualité brûlante de Free, Orange, SFR et Bouygues Telecom mais aussi du monde de l’audiovisuel en règle générale et des nouvelles technologies. Ce format prend la forme de vidéos courtes et illustrées pensées pour les réseaux sociaux, à savoir TikTok, Instagram mais aussi Youtube (Shorts).

Après vous avoir raconté pourquoi Free s’appelle Free dans une précédente vidéo, c’est désormais au tour d’Orange. Nous revenons sur le choix de l’opérateur historique, ex-France Télécom, de changer d’appellation au début du 21e siècle pour devenir la marque et le groupe Orange en 2006.

