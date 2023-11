Totalement Fibrés : Orange prend cher, Free va devoir se bouger…etc

Découvrez le nouvel épisode de notre magazine hebdomadaire Totalement Fibrés, où nous vous résumons l’essentiel de l’actualité de Free et des télécoms.

Aujourd’hui, nous revenons sur de nouvelles possibilités pour les abonnés Freebox, il sera question d’une info croustillante de Free Mobile.Dans le Free Fight de la semaine, nous débattrons la stratégie de Free envers sa communauté, est-elle en train de mourir? Vous pourrez aussi retrouver vos rubriques préférées comme le Up and Down et le chiffre de la semaine. Orange sera à l’honneur.



Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox