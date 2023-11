L’Union européenne lance son portefeuille d’identité numérique

Après France Identité, découvrez le portefeuille européen d’identité numérique.

Ce 8 novembre 2023, la Commission, le Parlement et le Conseil de l’Union européenne ont conclu un accord sur le règlement qui permettra la mise en place des portefeuilles européens d’identité numérique.

L’intérêt est que l’ensemble des citoyens de l’Union européenne aient la possibilité de disposer d’un portefeuille d’identité numérique européen. De plus, ce dernier permettra d’accéder à des services en ligne publics et privés en toute sécurité et protection des données personnelles dans toute l’Europe. En effet, dans son communiqué, la Commission précise que les plateformes listées par le Digital Act Service (DSA) devront accepter le portefeuille d’identité numérique de l’UE pour la connexion à leurs services en ligne.

Il est également précisé que “Outre le stockage sécurisé de leur identité numérique, le portefeuille permettra aux utilisateurs d’ouvrir des comptes bancaires, d’effectuer des paiements et de conserver des documents numériques, qu’il s’agisse d’un permis de conduire mobile, d’une prescription médicale, d’un certificat professionnel ou d’un titre de transport.” Un tableau de bord de toutes les opérations sera accessible et ce dernier permettra également la possibilité de signaler des violations présumées des règles régissant la protection des données et permettra des interactions entre portefeuilles.

Concernant les données personnelles, “Le portefeuille respectera pleinement le choix de l’utilisateur de partager ou non des données à caractère personnel ; il offrira le plus haut degré de sécurité, certifié de manière indépendante selon des normes identiques ; enfin, les parties pertinentes de son code seront publiées en source ouverte afin d’exclure toute possibilité d’utilisation abusive, de suivi ou de traçage illégal, ou d’interception par les autorités.”

Quand sera-t-il mis en place ?

Les actes d’exécutions doivent intervenir entre 6 et 12 mois après l’adoption du règlement. À partir du moment ou les actes d’exécutions sont adoptés, les États membres devront fournir des portefeuilles d’identité numérique de l’UE à leurs citoyens sous 24 mois.

