Free envoie un mail pour prévenir de changements sur Disney+ et indique comment éviter la hausse de prix

Free avertit sur les changements tarifaires opérés par Disney+ et invite ses abonnés le désirant à changer d’offres pour éviter de payer 3€ de plus par mois.

Depuis la semaine dernière, Disney+ a complètement changé de stratégie en proposant plusieurs offres différentes pour accéder à sa plateforme. La modification qui impactera le plus les abonnés Freebox ayant souscrit via leur espace abonné au service est l’augmentation de tarif de leur offre, qui passe à 11.99€/mois au lieu de 8.99€/mois. Dans un mail envoyé aux abonnés concernés, Free indique ainsi qu’à compter du 1er janvier 2024, l’option passera à ce tarif automatiquement.

Cependant, l’opérateur rappelle dans son courriel que l’option reste sans engagement et qu’il est à tout moment possible de résilier depuis l’espace abonné ou, depuis peu, de choisir l’une des deux nouvelles offres Disney+ qui pourraient davantage vous convenir.

Vous pourrez ainsi choisir entre l’offre à 5.99€/mois avec des publicités, le Full HD et deux écrans en simultané, l’offre à 8.99€/mois, sans publicité et du Full HD ou conserver la version Premium incluant la 4K, le Dolby Atmos et 4 écrans en simultané pour 11.99€/mois.

