Fausse fibre : SFR dispose encore de 9 millions de prises coaxiales en France

A l’heure où il commence à mettre fin par endroit à son réseau coaxial, SFR rend encore accessible ses offres THD à 9 millions de locaux dont 2 millions en FTTB only sans possibilité d’opter pour la fibre.

Ce n’est un secret pour personne, SFR et sa marque RED sont les seuls opérateurs en France à proposer des offres “THD”, il s’agit d’une technique de raccordement avec laquelle la fibre optique arrive seulement jusqu’au dernier répartiteur en bas de l’immeuble avant qu’un autre type de câble prenne le relais jusqu’à chez l’abonné, ce qui limite les débits. “Elle permet de proposer un service d’accès à Internet Très Haut Débit avec un débit quasi-équivalent à celui de la fibre optique jusqu’au domicile”, explique l’opérateur. Mais dans la réalité, cette technologie montre aujourd’hui ses limites, son gigabit ne peut plus faire face aux débits proposés par les opérateurs sur la fibre, jusqu’à 8 Gbit/s selon les offres.

Pendant longtemps, SFR l’a assuré “le câble c’est de la fibre” mais l’opérateur a fini par annoncer un plan de modernisation de la colonne montante pour transformer le fttb en ftth en 2019. Seulement aucune communication officielle sur une fermeture du réseau coaxial n’a été depuis annoncée à l’échelle nationale si ce n’est qu’une transformation était prévue jusqu’en 2025. “Ce qu’on déploie aujourd’hui c’est du 100% FTTH. A partir de 2020, on commencera à rénover les clients pour transformer le fttb en « h »”, avait assuré l’opérateur il y a 4 ans.

Il aura fallu attendre la publication des résultats d’Altice France en septembre 2023 pour en savoir un peu plus. Dans un document rendu public baptisé en anglais “Roadshow Presentation” dont nous avons eu lecture, l’opérateur fait le point sur son réseau FTTB, celui-ci compte aujourd’hui encore près de 9 millions prises éligibles dont 2 millions le sont uniquement via cette technologie. Sur la fibre de bout en bout, SFR compte par ailleurs aujourd’hui 31 millions de prises raccordables.

A titre de comparaison, le FAI qui est également un opérateur d’infrastructure via sa filiale XP Fibre, disposait en 2019 de 8 millions de prises raccordables en FTTB sur les 12 millions millions de locaux éligibles à ses offres fibre/THD.

A la suite du rachat de SFR par Numéricable en 2014, les nouveaux abonnés SFR se voyaient systématiquement connectés au réseau câble de l’opérateur (si celui-ci était présent) même si le FTTH était disponible. Cela permettait à l’opérateur d’amortir son réseau câblé, et c’est une des raisons pour lesquelles il avait un peu laissé à l’abandon le déploiement de la fibre. Mais depuis 2017, l’opérateur au carré rouge a changé progressivement de stratégie pour ne déployer que du FTTH tout en permettant à ses clients de choisir parmi les technologies disponibles.

En 2020, SFR a été condamné en appel pour l’utilisation abusive du mot “fibre” dans ses publicités et présentation de ses offres, il utilise depuis le terme THD dans sa communication, en proposant des offres fibre dites FTTH et THD appelées FTTB. Depuis 2015, Free et Orange dénonçaient l’utilisation du mot « fibre » par SFR/Numéricable, qu’ils considéraient à raison comme de la “fausse fibre”. La filiale d’Altice a même dû verser un million d’euros de dommages à Free, lequel estimait que l’utilisation de termes mensongers dans la communication de SFR lui faisait perdre des clients potentiels alors qu’il déployait pour sa part la fibre jusqu’à l’abonné directement.