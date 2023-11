Orange offre 57 chaînes dont OCS et beIN Sports à tous ses abonnés fixe même Sosh

Dès aujourd’hui et jusqu’au 15 novembre, de nombreuses chaînes en direct habituellement proposées dans des bouquets passent en clair sur les décodeurs d’Orange et sur son application TV.

Divertissement, cinéma, jeunesse, sport, il y a du choix. L’opérateur propose l’accès gratuit à 57 chaînes en direct et 28 replay, habituellement inclus dans les bouquets Famille, OCS et beIN Sports. L’opération durera jusqu’au 15 novembre prochain et il est possible d’accéder à l’ensemble de ces chaînes sur le décodeur ou via l’appli TV d’Orange, même pour les abonnés Sosh.

Parmi les canaux devenant temporairement accessibles gratuitement, on compte notamment :

Les chaines OCS : OCS Max, OCS Pulp, OCS Géants

Paramount Channel

Paris Première

RTL9

Boomrang

CanalJ

Nickelodeon

HistoireTV

Game One

MCM

M6 Music

Trace TV

Les chaines BeIN Sports

AutoMoto

Et bien d’autres comme Warner TV Next, Comedy Central ou MCM… L’opérateur propose même, sur une page dédiée, un programme permettant de trouver ce que vous souhaitez regarder sur l’une des chaînes offertes pendant la période de gratuité.

Il est possible de retrouver l’ensemble des chaînes offertes sur le canal 29. Une assez bonne occasion de découvrir le contenu de ces bouquets, l’offre Famille étant commercialisée à 13.99€/mois, contre 12.99€/mois pour l’offre OCS. Le bouquet beIN Sports est quant à lui actuellement en promo, à 9.99€/mois la première année puis 15€/mois.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox