Free change le nom de ses Free Center

L’opérateur a décidé de renommer ses Free Center en “boutiques Free”.

Un anglicisme de moins. Plus de 13 ans après l’ouverture de sa première boutique physique, Free compte aujourd’hui un réseau de plus de 220 points de vente et conseil. Historiquement appelés Free Center, ces espaces viennent d’être renommés par l’opérateur.

Il faudra désormais les appeler “boutiques Free”. Ce 13 décembre, le compte officiel X des Free Center est ainsi devenu @Free_boutiques.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox