Les internautes se lâchent sur les réseaux : les “lutins de Free” vont réparer leur fibre pour Noël, une mauvaise nouvelle pour les nouveaux abonnés Freebox Delta

Aficionados de Twitter ou plutôt de X, les opérateurs français ou acteurs du numérique postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des posts qui ont déferlé sur le réseau social d’Elon Musk la semaine dernière.

Qui en tente rien n’a rien ! Privée de connexion internet, une famille s’en remet au Père Noël Free. Son souhait, une fibre réparée sous la sapin.

@Xavier75 bonjour,

Vu aujourd’hui à Argenteuil, si vous pouviez faire un enfant heureux pour Noël.

Merci pour eux 🙏 pic.twitter.com/qUBB9Jkdnn — Paulo Francisco (@PaulFrancisc0) December 10, 2023

Nos lutins vont essayer de faire cela avant Noël 😉

N'hésitez pas à leur dire de me contacter directement en message privé afin que je puisse les aider. Noémie – Free — Assistance Freebox (@Freebox) December 11, 2023

Quand un journaliste de TF1 se trompe de logo pour illustrer BoursoBank, la suite devient de manière surprenante très cocasse. Qui de mieux que le streamer Basti Ui pour raconter la petite histoire !

🚨 TF1 a volé un des mes logos pour le diffuser au journal de 13h 🚨 2 problèmes :

1️⃣ C'est un faux logo

2️⃣ C'est une paire de couille Bref, je vous raconte : pic.twitter.com/ke7Jqj07Sv — Basti Ui ✌️ (@BastiUi) December 12, 2023

La question qu’on se pose : Netflix vient de supprimer son abonnement historique Essentiel, à savoir son offre la moins chère sans pub. Mais qu’en sera-t-il pour les nouveaux abonnés Freebox Delta pour qui cette formule est incluse ? Si l’opérateur n’a pas encore actualisé son offre, Netflix Standard avec Pub devrait dorénavant être automatiquement proposé sans surcoût. Jusqu’à présent, Free laissait le choix entre les deux forfaits de géant de la SVOD. De toute manière l’offre Freebox Delta va disparaître prochainement au profit de la nouvelle Freebox V9 dont le lancement semble prendre du retard.

Coucou @free @Freebox, avec le retrait de l’offre @NetflixFR essentiel, quid des nouveaux abonnés à l’offre Delta ? Ils auront Netflix Standard avec Pub ? (Et l’offre sans pub pour la V9 avec hausse du prix) Peut-être que @UniversFreebox a l’info ? 😉 — Thomas SOLTYS (@thomassoltys) December 12, 2023

Pourquoi la Freebox est écolo ? Free vous le prouve en 4 anecdotes !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Free (@free.fr)

Remettre en état notre réseau mobile, cela peut se faire dans des conditions extrêmes, mais avec une vue à couper le souffle ! Les techniciens d’Orange ne diront pas le contraire !

