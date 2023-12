Les opérateurs musclent leurs réseaux mobiles pour les Jeux olympiques de 2024

Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free vont devoir être prêts pour gérer l’afflux de visiteurs et n’hésitent pas à dépenser plusieurs millions d’euros pour renforcer leurs réseaux mobiles.

Face aux usages de plus en plus importants de smartphones, les opérateurs n’ont pas d’autres choix que de muscler leur jeu pour être à la hauteur. Le 26 juillet prochain, 400 000 spectateurs sont attendus pour l’ouverture des J.O et chez Orange, SFR et compagnie, la crainte est qu’ils ne puissent aucunement partager le moment avec leurs proches et restent bloqués sans connexion.

En effet, les saturations de réseau mobile ne sont pas rares, surtout dans la capitale lors de grands événements. Mais Mouna Benamar, le responsable du spectre radio et mobile de Paris 2024 l’affirme, les opérateurs se préparent deux ans en échangeant avec l’organisation “afin de trouver les meilleurs moyens de renforcer leurs réseaux“.

Et Paris présente ses particularités : pas question de déployer des équipements n’importe comment. Les quais de Seine sont inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco par exemple, donc les opérateurs cacheront des antennes sur les piliers de ponts et déploieront également des camions antennes, comme c’est le cas durant de nombreux évènements accueillant du monde. Les sites olympiques sont aussi renforcés, avec des équipements 5G qui permettent une plus grande capacité de transports de données. En tout, les dépenses sont estimées à plusieurs dizaines de millions d’euros chacun.

“Nous faisons le maximum pour assurer la meilleure expérience réseau mobile aux spectateurs sur les sites de compétition et le minimum de saturation pour la cérémonie d’ouverture olympique » affirme Mouna Benamar. Les appels d’urgence sont prioritaires et ne devraient pas être perturbés, et sur les sites en eux-mêmes, chaque appareil radioélectrique devra être recensé et autorisé pour éviter une surcharge du réseau. C’est l’ANFR qui s’assurera ainsi qu’aucun brouillage ne menace le bon déroulé des épreuves.

« Ces JO sont tout à fait particuliers car ils se tiennent sur un périmètre relativement compact, avec des sites situés pour beaucoup en plein cœur de Paris, une ville où, comme dans la plupart des capitales, les fréquences sont déjà bien occupées. Les façades et les toits des bâtiments, qui peuvent modifier la propagation des ondes, compliquent un peu plus l’espace hertzien » , explique Gilles Brégant, son directeur.

