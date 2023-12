Clin d’oeil : Iliad se lance dans la musique avec brio en Italie

Iliad Italia dégaine sa propre chanson de Noël avec un joli casting ainsi qu’un clip vidéo chaleureux.

Si Free a lancé sa pub de Noël par le biais de son opérateur fictif Reef, Iliad sort le grand jeu en Italie avec la volonté de surprendre ses abonnés et sa communauté en annonçant sa chanson de Noël. Baptisée “Natale è per sempre”, ce nouveau tube pourra être chanté, dansé et partagée par tous pendant les vacances de Noël et au-delà.

Disponible sur Spotify, cette chanson a été produite par Fabio Gargiulo, un producteur et compositeur populaire de l’autre côté des Alpels. Se succèdent les chanteurs Rocco Hunt et Clara accompagnés de Gerry Scotti , Tommaso Cassissa , Andrea Pisani. , Beatrice Arnera et ses amis Anna Folzi , Vittorio Pettinato et Frank Gramuglia .

“Tous ensemble, aux côtés de la marque qui a révolutionné le secteur des télécommunications, pour chanter et célébrer de manière ironique et transparente les petites choses qui ont toujours caractérisé Noël : parents intrusifs, questions inappropriées pendant le dîner et mauvais cadeaux. Chaque année, c’est toujours « la même musique », tout comme les offres Iliad qui ne changent jamais”, a commenté l’opérateur.

Et ce n’est puisque le clip vidéo de la chanson est également disponible. On retrouve notamment Ivano , l’agent de sécurité italien le plus célèbre du Web, Joey di Stefano le chorégraphe sicilien, et l’Iliadbox.



