Free lance un nouveau jeu concours avec Amazon Prime Video, il faudra être rapide

A l’occasion de la sortie d’Escort Boys, Prime Video et Free vous font gagner une chance de découvrir le programme en avant-première.

Et si vous pouviez découvrir la dernière série Prime Video en compagnie des acteurs et de l’équipe derrière le programme ? C’est l’opportunité offerte par Free et Prime Video pour Escort Boys.

La série, qui doit sortir le 22 décembre, est composée de six épisodes de 30 minutes chacun, qui offre un regard neuf sur la vie de quatre amis qui, face à leurs difficultés respectives, décident de monter une agence d’escorting. Tournée en Camargue, la série bénéficie de la beauté des paysages locaux. « Escort Boys » est une création de Ruben Alves en collaboration avec Yael Lebrati Attuil, Hélène Le Gal et Marc Syrigas. Leur travail s’inspire de la série israélienne « Johnny and the Knights of the Galilee » créée par Dani Rosenberg et Tom Shoval.



Pour gagner sa place, il suffit de répondre à ce questionnaire. Il faudra cependant aller assez vite, le concours est lancé aujourd’hui à 11 heures et se clôturera demain, jeudi 14 décembre à 11h. Les gagnants seront ainsi contactés le jour même pour accéder à l’avant-première à l’UGC Les Halles à Paris le 18 décembre prochain.

