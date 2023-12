La Freebox V9 devra être quasi-parfaite pour séduire le plus grand nombre

La Freebox V9 est très attendue sur le terrain des débits, des services inclus et proposés ainsi que sur l’innovation. Un peu sur tout en réalité d’après notre dernier sondage.

A l’heure où le lancement de la Freebox V9 semble de plus en plus compromis en 2023, quelles sont vos principales attentes et surtout sur quoi Free doit-il mettre l’accent pour vous faire sauter le pas lors de sa sortie ?

Le 28 novembre dernier, Univers Freebox vous a soumis un sondage à réponses multiples afin de prendre la température du côté des internautes. Et le verdict est sans appel, comme souvent les exigences sont à leur paroxysme quand il s’agit d’une nouvelle Freebox, qui plus est quand celle-ci aura pour mission de faire oublier la Freebox Delta et son player Devialet dont l’échec commercial est aujourd’hui une réalité. Lancée en 2018 et prévue pour durer 10 ans, l’offre disparaîtra prochainement ( tou comme son serveur très apprécié) et laissera place au nouveau bébé de Free dont les caractéristiques sont toujours gardées secrètes. Une chose est sûre, cette nouvelle génération sera résolument haut de gamme, à un prix d’environ 50€/mois. Le WiFi 7 devrait être pris en charge.

Des débits ultra rapides

Cela tombe bien car sur les 10 104 votants à notre sondage, 41% estiment que le plus important pour eux est la garantie de débits ultra rapides. Près de 5 fois plus rapide que le WiFi 6, le WiFi pourrait mettre fin aux câbles ethernet à la maison. Free aura peut-être aussi la bonne idée de passer au SFP+ qui prend en charge des vitesses supérieures, jusqu’à 10 Gbit/s. L’avenir nous le dira.

Les services inclus et proposés

Pour 39% des votants, les services inclus et proposés par cette Freebox seront primordiaux dans leur choix. On peut imaginer une offre de VPN et d’antivirus, du cloud gaming, de la domotique ou n’importe quel autre type de services utile à un abonné. Les contenus inclus comme des services de SVOD auront aussi leur importance (14%). La Freebox Delta inclut Netflix et Prime Video, sa successeur fera-t-elle aussi bien voire mieux ? A moins que le FAI ne change de modèle.

Du “jamais-vu”

Comme à chaque lancement de box, Free sera attendu au tournant sur le terrain de l’innovation, l’opérateur s’est toujours montré disruptif et devrait une fois chercher à se démarquer de la concurrence, reste à savoir ce qu’il va sortir de son chapeau. 38% des participants veulent du “jamais-vu”.

Pour ne pas faire de jaloux, 32% estiment qu’un meilleur avantage Freebox sera le bienvenu. Aujourd’hui, les abonnés fixes de l’opérateur peuvent profiter du forfait mobile tout illimité de Free Mobile à 15,99€/mois au lieu de 19,99€/mois, hormis les clients Pop qui disposent d’un forfait à 9,99€/mois. Free va-t-il revoir sa stratégie commerciale sur ce point ?

Le boîtier TV de la Freebox V9 est aussi très attendu. Il faut dire que le Player Devialet malgré ses technologies embarqué, a des sueurs froides à son lancement, commercialisé à 480€. De son côté, le player Pop ne donne pas entière satisfaction, jugé pas assez puissant par certains. Pour 26% des sondés, la puissance et les fonctionnalités du décodeur TV de la V9 auront leur importance. Enfin, les équipements annexes (19%), encore l’interface TV (12%) et le design (6%) apparaissent plus secondaires aujourd’hui aux yeux des Freenautes. Pour la partie télévision, Oqee devrait sans grande surprise être de la partie. S’agissant du système d’exploitation, les pronostics sont ouverts, Android TV ou un système maison ? On l’aura compris, le nouveau bébé de Free devra flirter avec la perfection sous peine de décevoir des abonnés très exigeants, en particulier ceux disposant d’une Freebox Révolution. Beaucoup restent d’ailleurs fidèle à cette box iconique lancée en 2010, faute d’avoir trouvé mieux.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox