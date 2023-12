Free va permettre à ses abonnés Freebox de paramétrer la manière dont il les démarche

Free va revoir les préférences de contact sur son espace abonné Freebox. Comme pour le mobile, l’opérateur va dissocier les informations commerciales sur ses produits de celles de ses partenaires avec la possibilité de choisir ou refuser un démarchage par mail, SMS, téléphone ou courrier.

Vous en avez marre d’être contactés par Free et ses partenaires pour vous proposer de souscrire à telle ou telle offre commerciale, ou au contraire cela ne vous dérange pas ? L’opérateur permet de gérer facilement ce type de démarchage directement sur son espace abonné mais force est de constater que le paramétrage proposé diffère chez les abonnés Free Mobile et Freebox.

En effet, Les abonnés 2€, 19,99€ et Série Free disposent de plus de possibilités. Dans la rubrique “Mes informations”, puis “Mes préférences de contact” sur leur espace abonné, l’opérateur propose leur proposer d’accepter ou non d’être informé de ses propres “produits et services” qui peuvent leur correspondre, que ce soit par mail, SMS, courrier ou téléphone, la sélection s’effectue alors par item. Dans un second temps, il est demandé d’accepter ou de refuser de recevoir des offres commerciales et personnalisées des partenaires de Free Mobile.

Gestion des informations commerciales sur l’espace abonné Free Mobile.

Les abonnés Freebox bientôt servis

Du leur côté, les abonnés Freebox doivent se rendre dans la rubrique “Mon Abonnement” de leur espace client, puis ” Mes informations personnelles”. A contrario de Free Mobile, le FAI met tous les oeufs dans le même panier : “souhaitez-vous bénéficier des informations commerciales de Free et ses partenaires (Canal+)”, questionne-t-il. Pour ceux qui souhaiteraient recevoir uniquement les offres de l’opérateur, Free prévoit de mettre en place prochainement le même paramétrage que sur son espace abonné Free Mobile. Les informations commerciales de ses partenaires seront ainsi dissociées.

